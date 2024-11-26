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FT: Apple столкнулась с трудностями в Китае при внедрении Apple Intelligence

Ведомости

Если Apple хочет внедрить собственную систему искусственного интеллекта (ИИ) в Китае, компании придется пройти через «долгий и сложный процесс» получения разрешения на нее – намного проще будет договориться с местными разработчиками, отметили в правительстве, передает Financial Times.

Накануне в Китай прибыл глава Apple Тим Кук (Tim Cook) – это уже третий визит топ-менджера в страну в 2024 г. Сейчас корпорации предстоит пройти бюрократический режим КНР и обеспечить присутствие пакета функций Apple Intelligence на продаваемых на местном рынке устройствах. В США эти функции Apple начала внедрять в середине осени.

Производитель рассматривал возможность запуска собственных языковых моделей и в Китае, но власти заявили, что для этого иностранным компаниям нужно пройти долгий и сложный процесс проверки, поэтому оптимальным вариантом станет партнерство с местными разработчиками. Если же Apple согласится с подобным предложением, правительство с радостью одобрит его, заявил высокопоставленный чиновник госканцелярии интернет-информации КНР.

Apple надеется, что функции ИИ принесут компании большой доход – гаджетами предыдущих поколений пакет Apple Intelligence не поддерживается. Снижению продаж продукции Apple в Китае способствовала проводимая Пекином кампания по сокращению использования iPhone среди госслужащих, а также напряженные отношения между Китаем и США.

В США Apple Intelligence будет запущен локально на устройствах и на облачных серверах Apple – для обработки особо сложных запросов производится обращение к ресурсам OpenAI. Если компания не сможет использовать в Китае собственные большие языковые модели, ей придется согласится с предложенным вариантом. Компания уже обсуждала партнерство с китайскими Baidu, ByteDance и Moonshot.

Китай является для Apple самым важным рынком помимо США – по итогам завершившегося в сентябре финансового года он принес компании 17% выручки, но по сравнению с показателями предыдущего года продажи в стране сократились на 8%. Если корпорации все же удастся заключить партнерское соглашение, Apple Intelligence появится на устройствах в Китае лишь во второй половине следующего года.

11 октября «Ведомости» писали об открытии в КНР нового исследовательского центра американской корпорации Apple в условиях усилившейся конкуренции с китайской компанией Huawei. Это самый большой объект Apple за пределами США для тестирования и модернизации основных продуктов корпорации, в том числе iPhone, iPad и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro. Центр также послужит укреплению сотрудничества с китайскими поставщиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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