FT: Apple столкнулась с трудностями в Китае при внедрении Apple Intelligence

Китай является для Apple самым важным рынком помимо США – по итогам завершившегося в сентябре финансового года он принес компании 17% выручки, но по сравнению с показателями предыдущего года продажи в стране сократились на 8%. Если корпорации все же удастся заключить партнерское соглашение, Apple Intelligence появится на устройствах в Китае лишь во второй половине следующего года.