FT: Apple столкнулась с трудностями в Китае при внедрении Apple Intelligence
Если Apple хочет внедрить собственную систему искусственного интеллекта (ИИ) в Китае, компании придется пройти через «долгий и сложный процесс» получения разрешения на нее – намного проще будет договориться с местными разработчиками, отметили в правительстве, передает Financial Times.
Накануне в Китай прибыл глава Apple Тим Кук (Tim Cook) – это уже третий визит топ-менджера в страну в 2024 г. Сейчас корпорации предстоит пройти бюрократический режим КНР и обеспечить присутствие пакета функций Apple Intelligence на продаваемых на местном рынке устройствах. В США эти функции Apple начала внедрять в середине осени.
Производитель рассматривал возможность запуска собственных языковых моделей и в Китае, но власти заявили, что для этого иностранным компаниям нужно пройти долгий и сложный процесс проверки, поэтому оптимальным вариантом станет партнерство с местными разработчиками. Если же Apple согласится с подобным предложением, правительство с радостью одобрит его, заявил высокопоставленный чиновник госканцелярии интернет-информации КНР.
Apple надеется, что функции ИИ принесут компании большой доход – гаджетами предыдущих поколений пакет Apple Intelligence не поддерживается. Снижению продаж продукции Apple в Китае способствовала проводимая Пекином кампания по сокращению использования iPhone среди госслужащих, а также напряженные отношения между Китаем и США.
В США Apple Intelligence будет запущен локально на устройствах и на облачных серверах Apple – для обработки особо сложных запросов производится обращение к ресурсам OpenAI. Если компания не сможет использовать в Китае собственные большие языковые модели, ей придется согласится с предложенным вариантом. Компания уже обсуждала партнерство с китайскими Baidu, ByteDance и Moonshot.
Китай является для Apple самым важным рынком помимо США – по итогам завершившегося в сентябре финансового года он принес компании 17% выручки, но по сравнению с показателями предыдущего года продажи в стране сократились на 8%. Если корпорации все же удастся заключить партнерское соглашение, Apple Intelligence появится на устройствах в Китае лишь во второй половине следующего года.
11 октября «Ведомости» писали об открытии в КНР нового исследовательского центра американской корпорации Apple в условиях усилившейся конкуренции с китайской компанией Huawei. Это самый большой объект Apple за пределами США для тестирования и модернизации основных продуктов корпорации, в том числе iPhone, iPad и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro. Центр также послужит укреплению сотрудничества с китайскими поставщиками.