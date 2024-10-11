Apple открыла в КНР исследовательский центр из-за конкуренции с Huawei
Исследовательский центр открылся в Шэньчжэне для тестирования и модернизации основных продуктов корпорации, в том числе iPhone, iPad и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro. Объект также послужит укреплению сотрудничества с китайскими поставщиками. Площадь центра достигает 20 000 кв. м. Он станет «самым обширным» объектом корпорации за пределами США, отмечает издание.
По данным аналитической компании CINNO, Huawei в августе обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае и заняла лидирующую позицию на рынке. Объемы поставок китайской компании выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом и превысили 140 млн единиц.
В июле Apple покинула топ-5 ведущих поставщиков смартфонов на китайский рынок во II квартале 2024 г. Всего поставки увеличились на 10% относительно того же периода прошлого года и превысили 70 млн шт.