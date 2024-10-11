Apple открыла в КНР исследовательский центр из-за конкуренции с Huawei

Исследовательский центр открылся в Шэньчжэне для тестирования и модернизации основных продуктов корпорации, в том числе iPhone, iPad и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro. Объект также послужит укреплению сотрудничества с китайскими поставщиками. Площадь центра достигает 20 000 кв. м. Он станет «самым обширным» объектом корпорации за пределами США, отмечает издание.