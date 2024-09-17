iOS 18: что нового и на какие iPhone можно загрузить

iOS 18: что нового и на какие iPhone можно загрузитьКлючевые обновления в операционной системе, совместимость и процесс установки
Американская корпорация Apple выпустила крупнейшее за 12 лет обновление операционной системы iOS 18 с усовершенствованным интерфейсом. В новую версию встроена функция искусственного интеллекта Apple Intelligence, которую смогут протестировать владельцы свежих iPhone, начиная от модели 15 Pro. Программное обеспечение уже доступно для скачивания, в том числе пользователям из России.
Как обновился интерфейс
- В «Пункте управления» появилась возможность менять расположение иконок приложений и переключателей, перемещать их на экране в любом порядке и выбирать цвет оформления, также поменялся дизайн панели управления.
В новой версии операционной системы можно включить дополнительную защиту для отдельных приложений с помощью Face ID или Touch ID. Связка ключей Apple стала доступна в виде отдельного приложения «Пароли», есть опция поделиться паролем от Wi-Fi с помощью QR-кода.
В калькуляторе теперь можно писать от руки, применяя формулы и решая примеры в режиме «Математические заметки». Также у приложения появилась функция конвертации валют и единиц измерения, есть история вычислений.
В фотоприложение добавлена опция, которая позволяет организовать хранение снимков по тематическим разделам и изменять их порядок, на самих фотографиях появилась возможность удалять отдельные объекты – функция пока работает только для пользователей в США.
При записи видео съемку теперь можно ставить запись на паузу. Еще появилась опция, с помощью которой можно делиться потоковым видео или медиафайлами во время экстренных вызовов.
От укачивания в транспорте тоже появился режим защиты, который за счет добавления точек на экран, синхронизируется с движением автомобиля.
В целях повышения производительности устройства при запуске игр в iOS 18 добавили режим, снижающий фоновую активность. Это позволяет поддерживать стабильно высокую частоту кадров в течение нескольких часов непрерывного игрового процесса.
Также теперь можно скрывать отвлекающие пуш-уведомления при запуске браузера Safari или получать в нем короткие резюме статьи или быстрые ссылки на нужную информацию.
В iMessage стали доступны анимированные эффекты для букв, слов, целых фраз или эмодзи, с помощью функции Send Later появилась возможность планировать сообщения для их отправки в более позднее время. Изменения затронули и работу с почтовым сервисом. Электронные письма теперь можно ранжировать по категориям, по мере их срочности или важности, также их можно сгруппировать по отправителю.
В приложении «Карты» появилась опция ознакомления с походными маршрутами тысяч пользователей, также можно добавить свои собственные маршруты или заметки.
Претерпели обновления и функции работы со звуком. Появилась возможность конвертации текста в речь. Также по заверению изготовителей, изоляция голоса на AirPods Pro теперь обеспечивает качественную связь даже при звонках в условиях сильного ветра или фонового шума.
Нейросеть Apple Intelligence
Нейросеть Apple Intelligence – искусственный интеллект от корпорации Apple, как обещают разработчики, сделает персонализированную обработку текста любого формата и в нужном стиле, а также выделит из него главную мысль, создаст изображение по текстовому запросу.
У Siri – виртуального помощника от Apple появились расширенные возможности обработки данных, за счет чего она сможет давать более подробные и точные ответы на запросы, предлагать рекомендации и подсказки, основанные на привычках и предпочтениях конкретного пользователя, помогать ему выполнить задачи, которые требуют взаимодействия нескольких приложений. Например, забронировать ресторан через приложение календаря, исходя из расписания и предпочтений владельца гаджета.
Пользователи iOS 18 смогут пообщаться с ChatGPT – чат-ботом, который способен вести разговор с людьми почти как живой собеседник.
Apple Intelligence будет доступен в бета-версии на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также на iPad и Mac с процессором M1 и новее, с установленным Siri и языком устройства «американский английский», как часть обновления iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Некоторые функции и дополнительные языки появятся в течение следующего года, обещают разработчики.
Совместимые устройства с iOS 18
iOS 18 доступен для следующих моделей: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и iPhone SE (2-е поколение или более позднее).
iPadOS 18 смогут установить пользователи: iPad Pro 2018 г., iPad 2019 г., iPad Air 2019 г., iPad mini 2019 г. и более поздних моделей.
Как установить iOS 18
Установка iOS 18 выполняется довольно просто. Необходимо убедиться, что устройство подключено к Wi-Fi и заряжено на 50% или выше. Далее в разделе «Настройки» нужно выбрать графу «Основные», пункт «Обновление ПО». После нажатия кнопки «Скачать и установить обновление» – устройство будет перезагружено, начнется установка.
Перед установкой рекомендуется сделать резервное копирование данных на случай возможных непредвиденных обстоятельств.