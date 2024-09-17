iOS 18: что нового и на какие iPhone можно загрузить

В iMessage стали доступны анимированные эффекты для букв, слов, целых фраз или эмодзи, с помощью функции Send Later появилась возможность планировать сообщения для их отправки в более позднее время. Изменения затронули и работу с почтовым сервисом. Электронные письма теперь можно ранжировать по категориям, по мере их срочности или важности, также их можно сгруппировать по отправителю.