iOS 18: что умеет первая нейросеть от Apple

iOS 18: что умеет первая нейросеть от AppleКак будет работать искусственный интеллект и для каких устройств будет доступно обновление
Американская компания Apple обещает выпустить на рынок революционно новую операционную систему iOS 18, которая будет интегрирована в ядро iPhone, iPad и Mac. Презентация iOS 18 состоялась на Worldwide Developers Conference (WWDC) в июне 2024 г.
Главная фишка новой операционной системы – искусственный интеллект Apple Intelligence – будет бесплатной в использовании, но первоначально выйдет на английском языке. Точная дата выхода новинки еще не объявлена, а бета-версия нейросети появится этой осенью.
Нейросеть Apple Intelligence
Нейросеть Apple Intelligence создана с помощью передовых технологий машинного обучения, что, как заявляется в релизе, позволяет устройствам Apple понимать и реагировать на запросы пользователей более естественным и интеллектуальным образом.
Разработчики обещают, что Apple Intelligence сможет предложить целый ряд уникальных функций, включая персонализированную обработку текста любого формата и выделение из него главной мысли или тезисов. Интеллектуальные инструменты письма умеют вычитывать текст и исправлять его в нужном стиле, а также создавать изображения по текстовому запросу пользователя.
Что нового у Siri с искусственным интеллектом
Siri – виртуальный помощник от Apple – также получила обновления за счет встроенной функции искусственного интеллекта. Теперь Siri может похвастаться расширенными возможностями поиска и обработки данных, предоставлять более подробные и точные ответы на запросы, предлагать рекомендации и подсказки, основанные на привычках и предпочтениях конкретного пользователя.
Также Siri сможет распознавать, в каком приложении в настоящий момент работает юзер, чтобы помочь ему выполнить задачи, которые требуют взаимодействия нескольких приложений. Например, забронировать ресторан через приложение календаря исходя из расписания и предпочтений владельца гаджета.
Поскольку Siri лучше осведомлена о функционале и настройках устройства Apple, это позволяет ей более точно управлять его возможностями и предоставлять рекомендации по его использованию и настройке. В дополнение к голосовым командам пользователи теперь могут вводить команды текстом, что может быть удобно в шумной среде или когда голосовое общение нежелательно.
ChatGPT на iOS 18
На iOS 18 пользователи смогут оценить все преимущества общения с искусственным интеллектом и пообщаться с ChatGPT – чат-ботом, который может вести разговор с людьми почти как живой собеседник. Чат был создан компанией OpenAI. Он представляет собой большую языковую модель (от англ. large language model, LLM), состоящую из нейронной сети со множеством параметров, или, как часто называют подобные технологии, искусственный интеллект. ChatGPT постоянно учится на огромном количестве разнообразной информации, поэтому может общаться на самые разные темы. Глубокая интеграция устройств Apple с ChatGPT даст возможность пользователям получать более индивидуализированные ответы и решения за счет того, что нейросеть будет иметь доступ ко всем пользовательским данным.
ChatGPT будет доступен как в браузере, так и в специальных приложениях в App Store. С его помощью пользователи также смогут генерировать творческий контент, решать математические задачи и получать рекомендации по различным темам исходя из задач пользователя. Например, чат может составить план тренировок по фитнесу или туристический маршрут, подготовить резюме или сопроводительное письмо для поиска работы или выступить в роли наставника – объяснить, как работает парогенератор или что собой представляет черная дыра. Еще ChatGPT может сочинять стихи. Вот хокку, которое он написал специально для этой статьи:
Деловой компас, «Ведомости», ведет нас
Сквозь новостной шторм.
Утренний кофе, «Ведомости» в руках. День начинается.
Новые возможности работы с изображениями
iOS 18 также предлагает ряд новых возможностей работы с изображениями. Функция визуального поиска сможет анализировать и идентифицировать объекты, людей и окружающую среду на фотографиях и видео. Благодаря чему в приложении «Фото» будет достаточно просто описать то, что изображено на фотографии или картинке, которую необходимо найти. Разработчики обещают, что Apple Intelligence сможет найти даже конкретный момент в видеоклипе, который соответствует описанию пользователя, или с помощью инструмента «Очистка» удалит фоновые объекты на фотографии.
С помощью генератора эмодзи Genmoji можно будет создавать оригинальные картинки по описанию пользователя. Инструменты редактирования фотографий, использующие искусственный интеллект, позволят автоматически корректировать и улучшать изображения, делая процесс редактирования более эффективным и творческим. Функция Image Wand позволит дополнить заметки в приложении Notes эскизом или скомпилировать небольшой фильм на основе предоставленного описания и фотографий пользователя.
Обновленный центр уведомлений
Центр уведомлений в iOS 18 также претерпел изменения. Уведомления будут сгруппированы по приложениям и темам. Приоритетные «пуши» теперь будут появляться в верхней части списка, что позволит видеть их в первую очередь. Также искусственный интеллект будет следить за приложением Mail и автоматически выделять или перемещать наверх почтового ящика важные письма, которые требуют быстрой реакции. Например, приглашение на мероприятие, которое состоится сегодня, или напоминание о регистрации на авиарейс. Функция Smart Reply, встроенная в почтовый ящик, сможет определить вопросы, которые были заданы в электронном письме, и поможет быстро составить ответ, предложив подходящие варианты.
Что еще изменилось?
iOS 18 также включает в себя ряд других важных обновлений. По уверению разработчиков, поскольку Apple Intelligence интегрирована в ядро гаджетов Apple – т. е. будет работать непосредственно на устройстве пользователя, – она не будет отправлять данные на внешние серверы. И сможет использовать личную информацию юзера только для более эффективной работы, но при этом не собирая и не храня эти данные где-то еще.
Для более продвинутого использования Apple разработала систему под названием Private Cloud Compute. Она позволит использовать мощные серверы компании для обработки сложных запросов, например для анализа большого объема данных или сложных вычислений, но будет делать это так, чтобы личная информация пользователя оставалась защищенной.
Большая языковая модель, в данном случае это ChatGPT, работает следующим образом: она реагирует на то, что ей положили «в коробочку» на смартфоне, но никаких данных самостоятельно никуда не отправляет, поясняет генеральный директор компании – разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт», преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Роман Душкин. Нейросеть получает запрос, дает ответ, и этот процесс повторяется. Она получает пользовательские данные от него самого, но обрабатывает и сохраняет их операционная система. И уровень конфиденциальности связан именно с ней, а не с ChatGPT. Поэтому у операционной системы должны быть механизмы защиты данных пользователей.
«Так как операционную систему разрабатывают инженеры Apple, никто, кроме них, на самом деле не знает, куда именно отправляются эти пользовательские данные, когда владельцы смартфонов Apple делятся ими со своим устройством. То же самое можно сказать и про Android и все смартфоны на этой платформе», – заключает Душкин.
В iOS 18 также добавлена поддержка спутниковой связи, что позволит пользователям отправлять экстренные сообщения в местах, где нет покрытия мобильной связи или интернета. Функция будет доступна для владельцев смартфонов начиная от модели iPhone 14.
Помимо этого Apple существенно обновила возможности настройки домашнего экрана в iOS. Теперь пользователи смогут свободно располагать иконки приложений в любом месте экрана, менять размер иконок по своему усмотрению и для некоторых из них выбирать цвета. Также появится возможность установить дополнительный уровень безопасности для отдельных приложений, при попытке открыть которые система попросит подтвердить личность с помощью FaceID. Функция нужна, чтобы предотвратить случайный доступ посторонних лиц к конфиденциальным данным пользователя. Например, если он передаст телефон кому-то другому или оставит его без присмотра.
Устройства, совместимые с iOS 18
iOS 18 будет доступна для широкого спектра устройств Apple, включая iPhone XR, вышедший в 2018 г. Но функции Apple Intelligence будут поддерживать только самые мощные устройства: iPhone 15 Pro Max A17 Pro, iPhone 15 Pro A17 Pro, iPad – начиная от модели Pro M1 и более поздние, а также iPad Air, начиная от модели M1 и следующие ее поколения, MacBook Air начиная от модели M1 до более поздних, MacBook Pro M1 и последующие модели, iMac M1 и более поздние модели, Mac mini – M1 и более поздние модели, Studio Mac M1 Max и следующие поколения модели, а также Mac Pro М2 Ultra.