iOS 18: что умеет первая нейросеть от Apple

На iOS 18 пользователи смогут оценить все преимущества общения с искусственным интеллектом и пообщаться с ChatGPT – чат-ботом, который может вести разговор с людьми почти как живой собеседник. Чат был создан компанией OpenAI. Он представляет собой большую языковую модель (от англ. large language model, LLM), состоящую из нейронной сети со множеством параметров, или, как часто называют подобные технологии, искусственный интеллект. ChatGPT постоянно учится на огромном количестве разнообразной информации, поэтому может общаться на самые разные темы. Глубокая интеграция устройств Apple с ChatGPT даст возможность пользователям получать более индивидуализированные ответы и решения за счет того, что нейросеть будет иметь доступ ко всем пользовательским данным.