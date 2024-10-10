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Huawei стала лидером продаж смартфонов в Китае в августе

Ведомости

Китайская компания Huawei в августе обогнала американскую Apple по продажам смартфонов в Китае и заняла лидирующую позицию на рынке. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на отчет аналитической компании CINNO.

Отмечается, что Huawei обогнала Apple впервые за 46 месяцев. В августе объемы поставок иностранных смартфонов, в том числе iPhone, снизились на 12,7% в годовом исчислении, до 1,87 млн. При этом объемы поставок смартфонов от китайских производителей увеличились на 26,7% до 24,05 млн.

Лидером рынка стала Huawei с долей в 17,5%. Объемы поставок компании выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом и превысили 140 млн единиц. На этом фоне издание отмечает, что КНР стала ключевым рынком для Huawei, на который приходится около 89% ее мировых поставок смартфонов.

В июле Apple покинула топ-5 ведущих поставщиков смартфонов на китайский рынок во II квартале 2024 г. Всего поставки выросли на 10% относительно того же периода прошлого года и превысили 70 млн шт.

20 мая Reuters сообщило, что Apple снижает цены на некоторые модели iPhone на онлайн-платформе Tmall в Китае на фоне растущей конкуренции с местными производителями, включая Huawei. Конкурентное давление на Apple усилилось после того, как Huawei представила смартфон Pura 70, отмечало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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