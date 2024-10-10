Huawei стала лидером продаж смартфонов в Китае в августе
Отмечается, что Huawei обогнала Apple впервые за 46 месяцев. В августе объемы поставок иностранных смартфонов, в том числе iPhone, снизились на 12,7% в годовом исчислении, до 1,87 млн. При этом объемы поставок смартфонов от китайских производителей увеличились на 26,7% до 24,05 млн.
Лидером рынка стала Huawei с долей в 17,5%. Объемы поставок компании выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом и превысили 140 млн единиц. На этом фоне издание отмечает, что КНР стала ключевым рынком для Huawei, на который приходится около 89% ее мировых поставок смартфонов.
В июле Apple покинула топ-5 ведущих поставщиков смартфонов на китайский рынок во II квартале 2024 г. Всего поставки выросли на 10% относительно того же периода прошлого года и превысили 70 млн шт.
20 мая Reuters сообщило, что Apple снижает цены на некоторые модели iPhone на онлайн-платформе Tmall в Китае на фоне растущей конкуренции с местными производителями, включая Huawei. Конкурентное давление на Apple усилилось после того, как Huawei представила смартфон Pura 70, отмечало агентство.