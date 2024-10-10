Huawei стала лидером продаж смартфонов в Китае в августе

Лидером рынка стала Huawei с долей в 17,5%. Объемы поставок компании выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом и превысили 140 млн единиц. На этом фоне издание отмечает, что КНР стала ключевым рынком для Huawei, на который приходится около 89% ее мировых поставок смартфонов.