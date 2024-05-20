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Apple снизила цены на iPhone в КНР на фоне конкуренции с Huawei

Ведомости

Apple снижает цены на некоторые модели iPhone на онлайн-платформе Tmall в Китае на фоне растущей конкуренции с местными производителями, в частности с Huawei, сообщает агентство Reuters.

Компания предлагает скидки до 2300 юаней ($318) с 20 по 28 мая. Самая большая скидка - на модель iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти, на другие модели цены также значительно снижены, уточняет агентство.

Конкурентное давление на Apple усилилось после того, как в апреле Huawei представила смартфон Pura 70. Устройство оснащено камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также с поддержкой 35-кратного макрозума.

5 марта Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research сообщило, что продажи iPhone от американской компании Apple сократились на 24% в Китае с начала этого года.

Мобильный рынок в стране сократился на 7% с начала 2024 г. Лидером на рынке остается Vivo, чья рыночная доля составляет 17,6% против 19,2% годом ранее. На втором месте находится китайская Huawei (16,5%, в 2023 г. – 9,4%), далее идет Honor (16,3%, в 2023 г. – 14,8%) и уже после – Apple с рыночной долей за первые полтора месяца 2024 г. в 15,7% (19% за аналогичный период в 2023 г.).

В январе 2022 г. Counterpoint Research отмечала, что Apple в IV квартале 2021 г. впервые за шесть лет стала лидером на рынке смартфонов в Китае, контролируя 23% местного рынка. Тогда аналитики связывали успехи Apple с комбинацией двух факторов: запуском линейки iPhone 13 и упадком Huawei из-за санкций США.

Осенью 2023 г. власти КНР расширили запрет на использование техники Apple госслужащими, писали СМИ. Как отмечало гонконгское издание South China Morning Post, под новый запрет попадут работники ведомств в сферах международных отношений, торговли и инвестиций. Эти меры помогут снизить риски для национальной безопасности, считают в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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