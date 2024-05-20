Apple снизила цены на iPhone в КНР на фоне конкуренции с Huawei

Мобильный рынок в стране сократился на 7% с начала 2024 г. Лидером на рынке остается Vivo, чья рыночная доля составляет 17,6% против 19,2% годом ранее. На втором месте находится китайская Huawei (16,5%, в 2023 г. – 9,4%), далее идет Honor (16,3%, в 2023 г. – 14,8%) и уже после – Apple с рыночной долей за первые полтора месяца 2024 г. в 15,7% (19% за аналогичный период в 2023 г.).