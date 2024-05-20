Apple снизила цены на iPhone в КНР на фоне конкуренции с Huawei
Компания предлагает скидки до 2300 юаней ($318) с 20 по 28 мая. Самая большая скидка - на модель iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти, на другие модели цены также значительно снижены, уточняет агентство.
Конкурентное давление на Apple усилилось после того, как в апреле Huawei представила смартфон Pura 70. Устройство оснащено камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также с поддержкой 35-кратного макрозума.
5 марта Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research сообщило, что продажи iPhone от американской компании Apple сократились на 24% в Китае с начала этого года.
Мобильный рынок в стране сократился на 7% с начала 2024 г. Лидером на рынке остается Vivo, чья рыночная доля составляет 17,6% против 19,2% годом ранее. На втором месте находится китайская Huawei (16,5%, в 2023 г. – 9,4%), далее идет Honor (16,3%, в 2023 г. – 14,8%) и уже после – Apple с рыночной долей за первые полтора месяца 2024 г. в 15,7% (19% за аналогичный период в 2023 г.).
В январе 2022 г. Counterpoint Research отмечала, что Apple в IV квартале 2021 г. впервые за шесть лет стала лидером на рынке смартфонов в Китае, контролируя 23% местного рынка. Тогда аналитики связывали успехи Apple с комбинацией двух факторов: запуском линейки iPhone 13 и упадком Huawei из-за санкций США.
Осенью 2023 г. власти КНР расширили запрет на использование техники Apple госслужащими, писали СМИ. Как отмечало гонконгское издание South China Morning Post, под новый запрет попадут работники ведомств в сферах международных отношений, торговли и инвестиций. Эти меры помогут снизить риски для национальной безопасности, считают в Пекине.