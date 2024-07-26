Apple выбыла из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов
Американская Apple покинула топ-5 ведущих поставщиков смартфонов на китайский рынок во II квартале 2024 г. Всего поставки выросли на 10% относительно того же периода прошлого года и превысили 70 млн шт. Это следует из отчета аналитической компании Canalys.
Лидером рынка стал бренд Vivo, увеличивший продажи на 15% в годовом выражении до 13,1 млн смартфонов и получивший долю рынка в 19%. OPPO заняла второе место место с долей рынка в 16% и продажей 11,3 млн устройств. На третьем месте расположилась Honor с долей в 15%, продав 10,7 млн устройств, Huawei – на четвертом, а Xiaomi – на пятом с долями в 15% и 14% и продажами 10,6 млн и 10 млн смартфонов соответственно. Как отметил аналитик Canalys Лукас Чжун, это первый раз за пять лет, когда топ-5 целиком заняли китайские компании.
Apple смогла продать всего 9,7 млн смартфонов в Китае в прошлом квартале, из-за чего она заняла шестую строчку в топе поставщиков. Ее доля рынка составила 14% во II квартале текущего года по сравнению с 16% за аналогичный период прошлого года.
Ранее «Ведомости» писали, что продажи планшетов в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 32% в денежном и на 29% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei и Honor из КНР, южнокорейская Samsung, американская Apple и китайская Xiaomi вместе c брендом Redmi, приводит данные ритейлер.