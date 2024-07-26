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Apple выбыла из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов

Ведомости

Американская Apple покинула топ-5 ведущих поставщиков смартфонов на китайский рынок во II квартале 2024 г. Всего поставки выросли на 10% относительно того же периода прошлого года и превысили 70 млн шт. Это следует из отчета аналитической компании Canalys.

Лидером рынка стал бренд Vivo, увеличивший продажи на 15% в годовом выражении до 13,1 млн смартфонов и получивший долю рынка в 19%. OPPO заняла второе место место с долей рынка в 16% и продажей 11,3 млн устройств. На третьем месте расположилась Honor с долей в 15%, продав 10,7 млн устройств, Huawei – на четвертом, а Xiaomi – на пятом с долями в 15% и 14% и продажами 10,6 млн и 10 млн смартфонов соответственно. Как отметил аналитик Canalys Лукас Чжун, это первый раз за пять лет, когда топ-5 целиком заняли китайские компании.

Apple смогла продать всего 9,7 млн смартфонов в Китае в прошлом квартале, из-за чего она заняла шестую строчку в топе поставщиков. Ее доля рынка составила 14% во II квартале текущего года по сравнению с 16% за аналогичный период прошлого года.

Ранее «‎Ведомости» писали, что продажи планшетов в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 32% в денежном и на 29% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ-5 брендов в штучном и денежном выражении вошли Huawei и Honor из КНР, южнокорейская Samsung, американская Apple и китайская Xiaomi вместе c брендом Redmi, приводит данные ритейлер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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