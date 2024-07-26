Apple выбыла из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов

Лидером рынка стал бренд Vivo, увеличивший продажи на 15% в годовом выражении до 13,1 млн смартфонов и получивший долю рынка в 19%. OPPO заняла второе место место с долей рынка в 16% и продажей 11,3 млн устройств. На третьем месте расположилась Honor с долей в 15%, продав 10,7 млн устройств, Huawei – на четвертом, а Xiaomi – на пятом с долями в 15% и 14% и продажами 10,6 млн и 10 млн смартфонов соответственно. Как отметил аналитик Canalys Лукас Чжун, это первый раз за пять лет, когда топ-5 целиком заняли китайские компании.