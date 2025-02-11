Новые указы Трампа: пошлины на алюминий и возвращение пластиковых трубочек

«Нужно мужество, чтобы подписать это, потому что, когда ты подписываешь [что-то подобное], получаешь только плохие отзывы в прессе. На бумаге это выглядит хорошо, но на практике это катастрофа. Это означает, что если американец приезжает в другую страну и начинает вести там бизнес – законно, легитимно или иначе – это почти гарантированное расследование… обвинение. И из-за этого никто не хочет вести дела с американцами», – сказал американский лидер.