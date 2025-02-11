Новые указы Трампа: пошлины на алюминий и возвращение пластиковых трубочек

Новые указы Трампа: пошлины на алюминий и возвращение пластиковых трубочекПрезидент США также приостановил запрет на подкуп иностранных чиновников
Президент США Дональд Трамп подписал серию новых указов, среди которых ослабление ограничений закона о коррупции за рубежом и введение пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия.
Новые пошлины на алюминий и сталь
Трамп ввел пошлину в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.
«Это большое дело – начало возвращения богатства Америке. Пришло время нашим великим отраслям вернуться в Америку», – сказал Трамп, подписывая указ в Овальном кабинете.
Президент США ввел тарифы всего неделю спустя после того, как обещал приостановить введение пошлин на Канаду и Мексику. Как отмечают местные СМИ, хотя основными поставщиками стали для США являются Канада, Бразилия и Мексика (их доля около 35%), новые пошлины, в основном косвенно, направлены против Китая, который является крупнейшим производителем стали в мире.
По данным бюро переписи населения США, в 2024 г. алюминий больше всего поставляли Канада, ОАЭ, Мексика, Южная Корея, Китай, Бахрейн, Аргентина, ЮАР, Австралия и Индия. Согласно данным Morgan Stanley, в 2023 г. США импортировали 82% алюминия, доля импортной стали составила тогда 17%.
В ходе своего первого срока в 2018 г. Трамп уже вводил 25%-ные пошлины на импортную сталь и 10%-ные – на алюминий. Тогда изначально предусматривались поблажки для Канады, Мексики, Европейского союза, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины и Австралии. По данным газеты Financial Times, этому способствовали представители американского бизнеса, которые нуждались во ввозимых металлах. Но уже в конце мая 2018 г. Трамп все-таки одобрил ограничения в отношении ЕС, Канады и Мексики. При Байдене часть этих ограничений была снята.
Послабление ограничений коррупции за рубежом
Трамп также подписал указ по контролю за соблюдением Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), который ограничивает возможность американских компаний давать взятки иностранным чиновникам. Администрация Трампа считает, что эти ограничения ставят американские фирмы и бизнес в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.
«Нужно мужество, чтобы подписать это, потому что, когда ты подписываешь [что-то подобное], получаешь только плохие отзывы в прессе. На бумаге это выглядит хорошо, но на практике это катастрофа. Это означает, что если американец приезжает в другую страну и начинает вести там бизнес – законно, легитимно или иначе – это почти гарантированное расследование… обвинение. И из-за этого никто не хочет вести дела с американцами», – сказал американский лидер.
Указ предписывает генеральному прокурору США Пэм Бонди приостановить исполнение FCPA до тех пор, пока она не представит новые рекомендации по его применению, которые будут способствовать конкурентоспособности американских компаний.
Возвращение пластиковых трубочек
Президент США подписал указ, отменяющий экологические инициативы бывшего президента Джо Байдена и возвращающий широкое использование пластиковых трубочек в государственных учреждениях.
«Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам. Эти бумажные штуки не работают. Я пользовался ими много раз, и иногда они ломаются, разваливаются. Если что-то горячее, они держатся недолго – иногда минуты, иногда секунды. Это нелепо. Так что мы возвращаем пластиковые трубочки. Думаю, это нормально», – заявил он.
Байден прошлым летом подписал исполнительный указ о поэтапном отказе от всех одноразовых пластиковых изделий в сфере федерального общественного питания к 2027 г., а также о полном устранении одноразового пластика во всех федеральных агентствах США к 2035 г.
В 2022 г. министерство внутренних дел США также объявило о планах поэтапного отказа от всех одноразовых пластиковых изделий на землях, находящихся в управлении ведомства, к 2032 г. Ограничения коснулись пластиковых контейнеров для еды и напитков, бутылок, соломинок, стаканов, столовых приборов и одноразовых пластиковых пакетов.