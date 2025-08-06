Apple инвестирует $100 млрд в производство в США
Американская корпорация Apple инвестирует еще $100 млрд в производство в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
О новых вложениях может объявить президент США Дональд Трампа 6 августа. По данным агентства, на мероприятии будет присутствовать генеральный директор Apple Тим Кук. «Объявление включает в себя новую производственную программу, призванную расширить цепочку поставок Apple в США, с перспективой производства дополнительных критически важных компонентов внутри страны», – говорится в материале.
Представитель Белого дома Тейлор Роджерс в комментарии агентству сказал, что сотрудничество с Apple является «еще одной победой для нашей производственной отрасли».
24 февраля Reuters писал, что Apple объявила об инвестициях в размере $500 млрд в США в течение четырех лет. За этот период по всей стране будут созданы 20 000 рабочих мест в области ИИ-разработок.
Агентство писало, что инвестиции будут включать как закупки у американских поставщиков, так и съемки телешоу и фильмов в США для сервиса Apple TV+. Корпорация также может открыть в Техасе завод по производству серверов для ИИ-платформы Apple Intelligence.