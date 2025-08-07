Совместный отряд боевых кораблей РФ и КНР начал патрулирование в АТР
Задача совместного патрулирования состоит в укреплении военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержании мира и стабильности в регионе, мониторинге морской акватории и охране объектов морской экономической деятельности двух стран.
От России в отряд вошел большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», а от Китая – эсминец «Шаосин». Вместе с ними в патруль отправились суда снабжения обеих стран. Корабли отработают маневрирование и взаимодействие при проведении совместных тренировок, говорится в сообщении пресс-службы флота.
До этого с 1 по 5 августа Россия и Китай проводили военно-морские учения под названием «Морское взаимодействие – 2025». Они состояли из береговой и морской частей. В учении приняли участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран, а также «Адмирал Трибуц» и «Шаосин».