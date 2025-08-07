Совместный отряд боевых кораблей РФ и КНР начал патрулирование в АТР

До этого с 1 по 5 августа Россия и Китай проводили военно-морские учения под названием «Морское взаимодействие – 2025». Они состояли из береговой и морской частей. В учении приняли участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран, а также «Адмирал Трибуц» и «Шаосин».