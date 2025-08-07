Reuters: Лула да Силва предложит странам БРИКС обсудить ответ на пошлины США

Лидер Бразилии заявил в интервью, что пока не видит возможности для прямых переговоров с Трампом. Он считает, что такая встреча может обернуться «унижением». При этом он подчеркнул, что Бразилия не планирует вводить зеркальные пошлины и готова продолжить диалог с американской стороной на уровне кабинета министров.