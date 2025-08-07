Reuters: Лула да Силва предложит странам БРИКС обсудить ответ на пошлины США
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить с лидерами стран БРИКС возможный совместный ответ на решение США повысить пошлины на бразильскую продукцию. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
«[Лула да Силва] сообщил, что планирует провести встречу с лидерами стран БРИКС, начиная с Индии и Китая, чтобы обсудить возможность совместного ответа на пошлины США», – говорится в материале.
30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары до 50%. В Белом доме пояснили, что такой шаг связан с давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных. Эти действия, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам США в области прав человека и выборов.
Лидер Бразилии заявил в интервью, что пока не видит возможности для прямых переговоров с Трампом. Он считает, что такая встреча может обернуться «унижением». При этом он подчеркнул, что Бразилия не планирует вводить зеркальные пошлины и готова продолжить диалог с американской стороной на уровне кабинета министров.
31 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что введенные тарифы могут привести к росту цен на кофе в США, поскольку Бразилия является одним из ключевых поставщиков этой продукции на американский рынок.