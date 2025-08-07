Газета
Главная / Политика /

В ГД внесен проект о расширении образовательных льгот для жен погибших бойцов

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект, расширяющий образовательные льготы для семей погибших участников спецоперации. Об этом говорится в соответствующем документе. Автором инициативы указана депутат нижней палаты от КПРФ Нина Останина.

Проектом предлагается предоставить супругам погибших бойцов дополнительную гарантию на получение высшего образования по программам бакалавриата и специалитета на бюджетной основе. 

В пояснительной записке говорится, что таким образом жены погибших военных получат преимущественное право зачисления в вузы условии успешного прохождения вступительных испытаний и выполнения прочих условий.

Какую стратегию вузы выбирают для обучения участников спецоперации и их детей

Общество

Проектом предлагается внести изменения в ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ». В пояснительной записке отмечается, что инициативу разработали в соответствии с поручением президента России.

Согласно действующему законодательству, образовательные организации обязаны выделять для участников спецоперации и их детей не менее 10% от всех мест по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств.

22 июля Госдума расширила льготы для гражданских жен участников спецоперации. Теперь они могут получать льготы при соблюдении трех условий: ведение совместного хозяйства, проживание вместе не менее трех лет и наличие общего ребенка.

