Глава РФПИ Дмитриев назвал планируемую встречу Путина и Трампа исторической

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по предложению американской стороны была согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи Путина и Трампа. По его словам, место встречи президентов уже согласовано, но пока неизвестно, сколько времени займет ее подготовка. Он отметил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи глав государств.