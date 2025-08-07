Глава РФПИ Дмитриев назвал планируемую встречу Путина и Трампа исторической
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что предстоящая встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать исторической. Об этом он написал в социальной сети X.
«Диалог победит», – добавил Дмитриев.
В своем Telegram-канале он отметил, что рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Дмитриев выразил надежду, что «это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики».
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по предложению американской стороны была согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи Путина и Трампа. По его словам, место встречи президентов уже согласовано, но пока неизвестно, сколько времени займет ее подготовка. Он отметил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи глав государств.
На фоне сообщений о возможной встрече российского и американского лидеров рынок акций РФ усилил рост – он прибавляет более 4%. Рублевый индекс Мосбиржи к 11:22 мск рос на 4,56% до 2890,69 пункта, хотя до публикации новостей был равен 2844,74. Индекс РТС рос в том же темпе. По данным на 11:26, он составил 1134,22.