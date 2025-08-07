Кадыров: Трампу следует приехать в Россию для переговоров с Путиным
Президенту США Дональду Трампа следует посетить Россию для переговор с российским лидером Владимиром Путиным. С таким мнением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает журналист Александр Юнашев.
«Было бы лучше, если бы он приехал в Россию», – сказал он.
Кадыров заявил, что провести переговоры следует в Москве.
Встреча Путина и Трампа ожидается на следующей неделе, объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа. Сейчас российская и американская стороны готовятся к переговорам.
Как писал Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов, даже если лидеры согласятся на саммит, договориться о прочном прекращении огня будет сложно. По их оценкам, в лучшем случае это может положить начало процессу, а не закрепить соглашение.