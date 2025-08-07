FT: консалтинговая фирма из США смоделировала переселение жителей Газы в Сомали

The Guardian со ссылкой на данные агентства гражданской обороны Газы писало, что 6 августа в результате опрокидывания грузовика с гуманитарной помощью недалеко от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, еще десятки получили ранения. Палестинское движение «Хамас» возложило ответственность на Израиль, заявив, что водители гуманитарных грузов вынуждены использовать небезопасные маршруты к центрам распределения. По утверждению пресс-службы организации, это приводит к массовому скоплению людей вокруг грузовиков, создавая опасные и хаотичные ситуации.