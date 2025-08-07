FT: консалтинговая фирма из США смоделировала переселение жителей Газы в Сомали
Американская консалтинговая компания Boston Consulting Group смоделировала сценарии переселения жителей сектора Газа в Сомали и самопровозглашенную республику Сомалиленд, сообщила газета Financial Times (FT).
Boston Consulting просчитывала с экономической точки зрения варианты временного переселения жителей Газы с учетом расходов на аренду и строительство жилья, питание и медицинские услуги. Также компания перечислила места, в которых смогли бы разместиться палестинцы. Помимо Сомали компания предложила города Египта, Иордании и ОАЭ.
Подготовка сценариев завершилась в марте 2025 г. Они были подготовлены Boston Consulting в рамках более масштабной работы по послевоенному устройству сектора Газа с учетом инициатив президента США Дональда Трампа. Он предлагал превратить анклав в «Ривьеру Ближнего Востока».
The Guardian со ссылкой на данные агентства гражданской обороны Газы писало, что 6 августа в результате опрокидывания грузовика с гуманитарной помощью недалеко от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, еще десятки получили ранения. Палестинское движение «Хамас» возложило ответственность на Израиль, заявив, что водители гуманитарных грузов вынуждены использовать небезопасные маршруты к центрам распределения. По утверждению пресс-службы организации, это приводит к массовому скоплению людей вокруг грузовиков, создавая опасные и хаотичные ситуации.
Ранее Axios писало, что администрация Трампа возьмет на себя управление гуманитарной помощью жителям сектора Газа. Решение может быть принято в связи с тем, что Израиль не справляется с гумпомощью должным образом.