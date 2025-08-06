В секторе Газа погибли 20 человек под перевернувшимся грузовиком

В ночь на 6 августа в результате опрокидывания грузовика с гуманитарной помощью недалеко от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, еще десятки получили ранения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные агентства гражданской обороны Газы.