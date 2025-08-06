В секторе Газа погибли 20 человек под перевернувшимся грузовиком
В ночь на 6 августа в результате опрокидывания грузовика с гуманитарной помощью недалеко от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, еще десятки получили ранения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные агентства гражданской обороны Газы.
Как сообщил представитель агентства Махмуд Бассал, трагедия произошла около полуночи, когда сотни мирных жителей собрались в ожидании гуманитарного груза. Причины инцидента официально не уточняются, но, по словам Бассала, грузовик перевернулся в момент, когда толпа пыталась получить доступ к помощи.
Палестинское движение «Хамас» возложило ответственность на Израиль, заявив, что водители гуманитарных грузов вынуждены использовать небезопасные маршруты к центрам распределения. По утверждению пресс-службы организации, это приводит к массовому скоплению людей вокруг грузовиков, создавая опасные и хаотичные ситуации.
Ранее Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа возьмет на себя управление гуманитарной помощью жителям сектора Газа. Решение может быть принято в связи с тем, что Израиль не справляется с гумпомощью должным образом.