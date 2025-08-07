ООН: справедливое разбирательство по делу Гуцул должно быть обеспечено

5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Защита намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате.