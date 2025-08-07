ООН: справедливое разбирательство по делу Гуцул должно быть обеспечено
Право главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливое судебное разбирательство должно быть соблюдено. Об этом заявляет представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан. Его слова передают «РИА Новости».
5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Защита намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате.
Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.