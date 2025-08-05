Гуцул назвала решение суда приговором демократической системе Молдавии

Гуцул назвала решение суда приговором демократической системе МолдавииГлава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала приговор в отношении себя «политической расправой». Слова политика были опубликованы в ее Telegram-канале через адвокатов.
«Это не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», – сказала Гуцул. По ее мнению, цель этого дела – запугать оппозицию и жителей автономии, которые «осмеливаются голосовать не так, как хочет партия власти».
Башкан подчеркнула, что ее дело – это «не приговор одному человеку, а приговор всей демократической системе Молдовы». Она также обвинила правящую партию PAS и президента Майю Санду в использовании репрессий и в борьбе с инакомыслием. «Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить», – подчеркнула политик.
Ранее суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате.
Прокуратура Молдавии просила приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет.