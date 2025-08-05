Гуцул назвала решение суда приговором демократической системе Молдавии

Башкан подчеркнула, что ее дело – это «не приговор одному человеку, а приговор всей демократической системе Молдовы». Она также обвинила правящую партию PAS и президента Майю Санду в использовании репрессий и в борьбе с инакомыслием. «Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить», – подчеркнула политик.