Защита Гуцул оспорит вынесенный ей приговор
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате, заявила адвокат политика Наталья Байрам. Ее слова передает ТАСС.
Ранее суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора.
1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Политик не признала вину по уголовному делу и потребовала его аннулирования.