Официальный визит президента ОАЭ бен Заид Аль Нахайяна в Россию завершился

7 августа президенты РФ и ОАЭ провели переговоры в Кремле. Встреча началась с торжественной церемонии в Георгиевском зале, в ходе которой прозвучали гимны двух стран. В начале беседы в узком составе российский президент подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между государствами. По его словам, объем взаимных инвестиций увеличивается. Но при этом российские вложения в экономику ОАЭ существенно превышают эмиратские инвестиции в РФ.