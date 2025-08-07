Газета
Главная / Политика /

Официальный визит президента ОАЭ бен Заид Аль Нахайяна в Россию завершился

Путин лично проводил гостя до автомобиля
Ведомости

Официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна завершился. Об этом сообщает Кремль.

По данным ТАСС, президент РФ Владимир Путин лично проводил гостя до автомобиля. На прощание главы государств обнялись, пишет агентство. Бен Заид Аль Нахайян также несколько раз приложил руку к сердцу.

7 августа президенты РФ и ОАЭ провели переговоры в Кремле. Встреча началась с торжественной церемонии в Георгиевском зале, в ходе которой прозвучали гимны двух стран. В начале беседы в узком составе российский президент подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между государствами. По его словам, объем взаимных инвестиций увеличивается. Но при этом российские вложения в экономику ОАЭ существенно превышают эмиратские инвестиции в РФ.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что на полях встречи Путина и бен Заид Аль Нахайяна страны заключили соглашение о торговле услугами и инвестициях. По словам главы ведомства, соглашение может дать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству с ОАЭ. Он отметил, что документ будет способствовать расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества в торговле услугами, диверсификации торговых потоков, расширению и углублению кооперационных связей.

