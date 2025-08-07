Володин пообещал сделать все, чтобы в Курской области было меньше проблем
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал сделать все для того, чтобы в Курской области было меньше проблем. Об этом он заявил во время рабочей встречи с врио губернатора региона Александром Хинштейном.
«Инициативы, с которыми вы обращаетесь, изучаем в приоритетном порядке», – сказал Володин.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Курской области, восстановление инфраструктуры и законодательные инициативы, которые направлены на социализацию и адаптацию участников спецоперации. Хинштейн подчеркнул важность этих направлений.
В первую годовщину вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в память о погибших мирных жителях в парке «Патриот» Курска высадили аллею роз. Хинштейн заявил, что долг администрации региона заключается в сохранении памяти о вторжении ВСУ в Курскую область, чтобы подобное не повторялось никогда.