США рассчитывают получать по $50 млрд с пошлин в месяц

США будут получать $50 млрд и более ежемесячно от пошлин на импорт, что значительно превышает $30 млрд, полученные в прошлом месяце. Эти доходы будут поступать благодаря повышению пошлин на товары, импортируемые из десятков стран, сообщает министр торговли США Говард Лютник. Его слова передает Yahoo.



Кроме того, министр сообщил, что компании смогут избежать пошлин на полупроводники, если они представят планы по строительству заводов на территории США, которые будут проверены аудитором. Лютник подчеркнул, что цель этой инициативы – развитие отечественного производства микросхем, что, по его мнению, приведет к инвестициям в размере около $1 трлн.