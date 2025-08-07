США рассчитывают получать по $50 млрд с пошлин в месяц
США будут получать $50 млрд и более ежемесячно от пошлин на импорт, что значительно превышает $30 млрд, полученные в прошлом месяце. Эти доходы будут поступать благодаря повышению пошлин на товары, импортируемые из десятков стран, сообщает министр торговли США Говард Лютник. Его слова передает Yahoo.
Кроме того, министр сообщил, что компании смогут избежать пошлин на полупроводники, если они представят планы по строительству заводов на территории США, которые будут проверены аудитором. Лютник подчеркнул, что цель этой инициативы – развитие отечественного производства микросхем, что, по его мнению, приведет к инвестициям в размере около $1 трлн.
В ответ на вопрос о переговорах с Китаем относительно продления тарифного перемирия, которое должно закончиться 12 августа, Лютник выразил уверенность, что соглашение возможно. Он предполагает, что США и Китай скорее всего договорятся продлить перемирие еще на 90 дней.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал 100%-ные пошлины на импортные чипы и полупроводники. 6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%.
Трамп пояснил, что ввел пошлины в связи с тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Президент США заявил, что расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине. Тарифы будут действовать на товары, поставленные со складов через 21 день после подписания документа.