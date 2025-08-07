Газета
Политика

Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию с РФ

Ведомости

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского издательства Onet о том, что во время разговора украинского лидера с главой США Дональдом Трампом якобы прозвучали предложения американской стороны о перемирии с РФ. Об этом Литвин написал в социальной сети X.

«Сомнительно, чтобы [спецпосланник президента США Стив] Уиткофф или [помощник президента РФ Юрий] Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», – указал советник президента Украины.

Портал Onet сообщал, что 6 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Уиткофф озвучил план урегулирования украинского конфликта. По данным издания, он якобы включал соглашение о прекращении огня на Украине, решение о признании новых территорий будет отложено «на 49 или 99 лет», снятие большинства антироссийских санкций и в перспективе возобновление импорта российского газа и нефти. Onet также писал, что в предложении отсутствовала гарантия нерасширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Киева.

6 августа состоялся визит Уиткоффа в Москву. Он провел трехчасовые переговоры с Путиным. Ушаков говорил, что их разговор касался украинского кризиса и перспектив развития стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном.

В тот же день Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Украинский лидер говорил, что в ходе беседы «мы обсудили то, что было озвучено в Москве».

