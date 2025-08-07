Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию с РФ

Портал Onet сообщал, что 6 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Уиткофф озвучил план урегулирования украинского конфликта. По данным издания, он якобы включал соглашение о прекращении огня на Украине, решение о признании новых территорий будет отложено «на 49 или 99 лет», снятие большинства антироссийских санкций и в перспективе возобновление импорта российского газа и нефти. Onet также писал, что в предложении отсутствовала гарантия нерасширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Киева.