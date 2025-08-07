Bloomberg: индийские производители считают пошлины Трампа в 50% хуже, чем COVID

Более крупные предприятия рассматривают вариант переноса производственных линий в страны с более низким тарифным барьером или в сами США, а также привлечение покупателей в других регионах, пишет Bloomberg. Индийский Gokaldas Exports Ltd., один из крупнейших экспортеров одежды, получает 70% своего дохода из США. Он планирует нарастить производство на своих фабриках в Кении и Эфиопии, ведь эти страны облагаются пошлиной всего в 10%.