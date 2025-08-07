Парламент Гагаузии не признал судебный приговор Гуцул
Народное собрание Гагаузии не признало судебный приговор в отношении главы автономии Евгении Гуцул. Оно приняло резолюцию «Об осуждении неправосудного приговора суда Кишинева в отношении главы (башкана) Гагаузии Гуцул и защите особого правового статуса Гагаузии». Документ опубликован на сайте парламента.
«Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 г. в отношении главы Гагаузии Е.А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости», – говорится в документе. Сам приговор в резолюции расценивается «как прямая атака на гагаузский народ».
Народное собрание потребовало от президента Молдавии Майи Санду уважать волеизъявление народа Гагаузии. Всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом парламент возложил на центральные власти республики. Приговор, согласно документу, был принят «под политическим давлением правящей партии PAS, вне рамок закона и в нарушение основополагающих конституционных принципов судопроизводства и прав человека».
5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Защита намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.
7 августа представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан заявил, что право Гуцул на справедливое судебное разбирательство должно быть соблюдено.