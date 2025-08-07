Парламент Гагаузии не признал судебный приговор Гуцул

Народное собрание потребовало от президента Молдавии Майи Санду уважать волеизъявление народа Гагаузии. Всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом парламент возложил на центральные власти республики. Приговор, согласно документу, был принят «под политическим давлением правящей партии PAS, вне рамок закона и в нарушение основополагающих конституционных принципов судопроизводства и прав человека».