Бразилия и Индия договорились укреплять экономическое сотрудничество
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия и Индия намерены углублять экономическое сотрудничество и защиту многосторонней торговли на фоне введения США односторонних пошлин, от которых, по его словам, обе страны пострадали больше всего. Об этом он сообщил в соцсети X после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Мы обсудили международную экономическую ситуацию и введение односторонних пошлин. На сегодняшний день Бразилия и Индия являются двумя наиболее пострадавшими странами. Мы подтвердили важность защиты многосторонности и необходимость решения проблем, связанных с текущей ситуацией, а также изучение возможностей для более глубокой интеграции между двумя странами», – написал Лула да Силва.
Беседа длилась около часа и касалась итогов визита Моди в Бразилию 8 июля.
Стороны также договорились расширить торговое соглашение между МЕРКОСУР и Индией. Также стороны нацелены увеличить объем двусторонней торговли до более чем $20 млрд к 2030 г.
Ранее Reuters писал, что президент Лула да Силва намерен обсудить с лидерами стран БРИКС возможный совместный ответ на решение США повысить пошлины на бразильскую продукцию.
30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары до 50%. В Белом доме пояснили, что такой шаг связан с давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных. Эти действия, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам США в области прав человека и выборов.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). Его указ опубликован на сайте Белого дома. Также он предупредил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России.