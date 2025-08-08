Бразилия и Индия договорились укреплять экономическое сотрудничество

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия и Индия намерены углублять экономическое сотрудничество и защиту многосторонней торговли на фоне введения США односторонних пошлин, от которых, по его словам, обе страны пострадали больше всего. Об этом он сообщил в соцсети X после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.