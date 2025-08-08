WSJ: Трамп в диалоге всегда внимательно слушает Путина

Американские СМИ размышляют о том, как может пройти встреча Путина и Трампа. Россия и США достигли договоренности о двусторонней встрече президентов. Об этом сообщил сам Трамп и подтвердили в Кремле. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что стороны приступили к «конкретной проработке» переговоров. Кроме того, он сообщил, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «приемлемым». Путин также подтвердил, что заинтересованность в двустороннем саммите России и США была проявлена с обеих сторон.