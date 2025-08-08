WSJ: Трамп в диалоге всегда внимательно слушает Путина
Разговоры президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа могут длится часами, и американский лидер, обычно нетерпеливый и жаждущий вмешаться, внимательно слушает своего российского коллегу, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших чиновников Соединенных Штатов.
«Он [Путин] очень осведомлен, он знает, о чем говорит. Когда он хочет на кого-то повлиять, он просто говорит, говорит и говорит», – сказал третий советник Трампа по национальной безопасности в первом президентском сроке Джон Болтон.
По словам бывшего помощника по России в Белом доме во время первого срока Трампа Фионы Хилл, Путин изучил новую администрацию президента США и понимает, в чем заключаются рычаги влияния России.
«У него были годы, чтобы понять, кто такой Трамп», – заявила она.
Американские СМИ размышляют о том, как может пройти встреча Путина и Трампа. Россия и США достигли договоренности о двусторонней встрече президентов. Об этом сообщил сам Трамп и подтвердили в Кремле. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что стороны приступили к «конкретной проработке» переговоров. Кроме того, он сообщил, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «приемлемым». Путин также подтвердил, что заинтересованность в двустороннем саммите России и США была проявлена с обеих сторон.