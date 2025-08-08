Палестина обратилась к Трампу с просьбой помешать Израилю оккупировать Газу
Палестинские власти призвали президента США Дональда Трампа не дать Израилю оккупировать сектор Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
«[Палестина] в частном порядке призывает американского президента Дональда Трампа вмешаться, чтобы остановить выполнение этих решений [Израиля] и выполнить свое обещание прекратить войну», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В начале августа СМИ сообщили о намерении властей Израиля оккупировать сектор Газа. По данным Ynet, решение может быть частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на группировку «Хамас». Собеседники портала рассказали, что против решения об оккупации анклава выступает израильское армейское руководство.
ABC News со ссылкой на израильского чиновника передавал, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступает за решение вопроса заложников в секторе Газа военным путем. По словам источника, попытки дипломатического урегулирования кризиса не увенчались успехом и в Тель-Авиве все больше убеждаются в том, что «Хамас» не заинтересован в заключении сделки.
С октября 2023 г. на территории Газы проводится израильская операция по уничтожению «Хамаса». Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля. Последние месяцы в анклаве гуманитарная катастрофа. Израильские власти приостановили доступ гуманитарных организаций, из-за чего в Газе образовался голод. 4 августа общее число погибших от последствий гуманитарной катастрофы достигло 180 человек, из них 93 – дети, сообщал минздрав анклава.