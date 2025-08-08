Германия остановила выдачу разрешений на оружие Израилю на фоне ситуации в Газе

Пересмотр отношений западных стран с Израилем происходит на фоне гуманитарной катастрофы, образовавшейся в Газе после ограничения доступа в анклав гуморганизаций. Последние месяцы в Газе наблюдается голод. По состоянию на 8 августа общее число людей, погибших от голода, составило 197 человек, в том числе 96 детей, сообщали в минздраве анклава.