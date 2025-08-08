Германия остановила выдачу разрешений на оружие Израилю на фоне ситуации в Газе
Берлин приостановил выдачу разрешений Израилю на использование оружия в секторе Газа. Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, следует из сообщения на сайте правительства ФРГ.
Решение принято в связи с намерением израильских властей усилить военные действия в секторе Газа. «В этих обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не одобрит экспорт продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа», – говорится в сообщении.
В июне Мерц говорил, что Германия – один из основных поставщиков оружия Израилю – рассматривает введение ограничений на военный экспорт.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас тогда заявляла, что большинство европейских стран выступает за пересмотр торгового соглашения союза с Израилем. Bloomberg также писал, что некоторые страны ЕС рассматривают введение торговых санкций против Израиля и ограничений на продажу оружия.
Пересмотр отношений западных стран с Израилем происходит на фоне гуманитарной катастрофы, образовавшейся в Газе после ограничения доступа в анклав гуморганизаций. Последние месяцы в Газе наблюдается голод. По состоянию на 8 августа общее число людей, погибших от голода, составило 197 человек, в том числе 96 детей, сообщали в минздраве анклава.
NBC News со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе телефонного разговора после того, как последний заявил, что в секторе Газа нет голода.