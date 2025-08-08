КПП «Псоу» между Абхазией и Россией закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Мэр Андрей Прошунин подчеркнул, что жителям и туристам рекомендуется находиться в помещениях без окон, подвалах или подземных переходах. Он также предупредил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), и напомнил, что россиянам стоит воздержаться от съемки и публикации таких кадров в соцсетях.