КПП «Псоу» между Абхазией и Россией закрыли из-за угрозы атаки БПЛА
Россия и Абхазия совместным решением временно приостановили работу пропускного пункта «Псоу» на границе, передает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на слова начальника пограничного управления СГБ Абхазии Рустама Латипова.
Он объяснил, что это связано с угрозой атаки украинских беспилотников.
До этого Росавиация ввела ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропорту Сочи. Эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов, отметил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. В городе также была объявлена угроза атаки дронов.
Мэр Андрей Прошунин подчеркнул, что жителям и туристам рекомендуется находиться в помещениях без окон, подвалах или подземных переходах. Он также предупредил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), и напомнил, что россиянам стоит воздержаться от съемки и публикации таких кадров в соцсетях.
Прием и выпуск самолетов также были временно ограничены в аэропорту Геленджика. Это стало первым случаем приостановки полетов с момента восстановления воздушного сообщения с курортом 18 июля.