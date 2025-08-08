Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии Моди

8 августа президент РФ проводит серию звонков с мировыми лидерами. Днем Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, позже стало известно о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Во всех случаях Путин обсудил с коллегами ситуацию вокруг Украины и встречу с представителями США.