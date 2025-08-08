Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии Моди

Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии МодиРоссийский лидер до этого переговорил с главами КНР, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава индийского правительства.
«Состоялся очень содержательный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за информацию о последних событиях на Украине», – написал он в X.
Стороны также обсудили прогресс двустороннего сотрудничества. Моди добавил, что «с нетерпением» ждет встречи с Путиным в Индии в конце этого года.
8 августа президент РФ проводит серию звонков с мировыми лидерами. Днем Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, позже стало известно о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Во всех случаях Путин обсудил с коллегами ситуацию вокруг Украины и встречу с представителями США.
На следующей неделе планируется встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой является завершение российско-украинского конфликта. 8 августа истекает дедлайн Вашингтона по прекращению огня на Украине. Трамп ранее пригрозил масштабными санкциями и 100%-ными пошлинами для партнеров РФ после истечения этого срока.