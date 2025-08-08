Лукашенко рассказал, почему отвел войска от границ

28 мая о переносе учений вглубь страны объявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Тогда он тоже подчеркнул, что целью учений не была борьба против кого-либо. По его словам, перенос основных маневров вглубь Белоруссии говорит о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе. Кроме того, он обратил внимание на то, что масштаб «Запада» всегда был несопоставим «с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки», которые проводит Европа.