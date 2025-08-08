Газета
Главная / Политика /

Лукашенко рассказал, почему отвел войска от границ

Ведомости

Решение о переносе белорусско-российских учений «Запад-2025» вглубь страны было принято во избежание провокаций и обвинений западных стран, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью журналу Time.

«Отводя войска – это было мое распоряжение – вглубь страны, мы преследовали одну цель – не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу», – объяснил Лукашенко. Он назвал обвинения западных страны «полной глупостью».

По словам белорусского президента, страна смогла доказать отсутствие подобных намерений. Это лишило остальные государства возможности обвинять Белоруссию в возможности нападения «как минимум на страны восточного Евросоюза – на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину». Для главы государства этот итог оказался главным.

28 мая о переносе учений вглубь страны объявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Тогда он тоже подчеркнул, что целью учений не была борьба против кого-либо. По его словам, перенос основных маневров вглубь Белоруссии говорит о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе. Кроме того, он обратил внимание на то, что масштаб «Запада» всегда был несопоставим «с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки», которые проводит Европа.

После этого госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал «Ведомостям», что решение было принято совместно с Россией с учетом геополитической обстановки.

