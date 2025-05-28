В Белоруссии решили перенести учения «Запад-2025» от границы

16 мая в Минске министр обороны РФ Андрей Белоусов и Хренин обсудили ключевые вопросы военной безопасности и стратегии взаимодействия двух стран. По словам Белоусова, особое внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке. Кульминацией совместной работы станут учения «Запад-2025», характер которых, как отметил российский министр, будет исключительно оборонительным. Тренировка будет направлена на отработку совместных действий по отражению потенциальной агрессии против Союзного государства.