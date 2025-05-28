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В Белоруссии решили перенести учения «Запад-2025» от границы

Ведомости

Минобороны Белоруссии приняло решение перенести ключевые маневры учений «Запад-2025» подальше от западных границ вглубь территории республики. Параметры учений будут снижены, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Хренин обратил внимание, что учения не нацелены против кого-либо. По его словам, перенос основных маневров вглубь Белоруссии говорит о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

«По интенсивности и масштабам учение «Запад» всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе», – подчеркнул глава белорусского минобороны.

16 мая в Минске министр обороны РФ Андрей Белоусов и Хренин обсудили ключевые вопросы военной безопасности и стратегии взаимодействия двух стран. По словам Белоусова, особое внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке. Кульминацией совместной работы станут учения «Запад-2025», характер которых, как отметил российский министр, будет исключительно оборонительным. Тренировка будет направлена на отработку совместных действий по отражению потенциальной агрессии против Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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