Газета
Телеграм
/ Политика

Министры обороны РФ в Белоруссии обсудил предстоящие учения «Запад-2025»

Ведомости

В Минске прошли переговоры между министром обороны РФ Андреем Белоусовым и его белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы военной безопасности и стратегии взаимодействия двух стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Андрей Белоусов рассказал, что итоги переговоров подтвердили единство позиций РФ и Белоруссии по всем основным вопросам, касающимся военной безопасности.

«Особое внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке», – подчеркнул министр.

Кульминацией совместной работы станет стратегическое учение «Запад-2025», которое пройдет в этом году. Министр обороны РФ уточнил, что оно будет иметь исключительно оборонительный характер и будет направлено на отработку совместных действий по отражению потенциальной агрессии против Союзного государства.

Белоусов также напомнил о масштабных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил признательность за подвиги предков Хренина, отметив, что подготовлена подборка архивных материалов о их боевом пути. В завершение встречи российский министр передал белорусскому коллеге фолиант с архивными документами о его предках.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно этому соглашению, обе страны обязуются оказывать взаимную поддержку всеми доступными и законными методами, если возникнет угроза суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных