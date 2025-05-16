Министры обороны РФ в Белоруссии обсудил предстоящие учения «Запад-2025»
В Минске прошли переговоры между министром обороны РФ Андреем Белоусовым и его белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы военной безопасности и стратегии взаимодействия двух стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Андрей Белоусов рассказал, что итоги переговоров подтвердили единство позиций РФ и Белоруссии по всем основным вопросам, касающимся военной безопасности.
«Особое внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке», – подчеркнул министр.
Кульминацией совместной работы станет стратегическое учение «Запад-2025», которое пройдет в этом году. Министр обороны РФ уточнил, что оно будет иметь исключительно оборонительный характер и будет направлено на отработку совместных действий по отражению потенциальной агрессии против Союзного государства.
Белоусов также напомнил о масштабных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил признательность за подвиги предков Хренина, отметив, что подготовлена подборка архивных материалов о их боевом пути. В завершение встречи российский министр передал белорусскому коллеге фолиант с архивными документами о его предках.
28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно этому соглашению, обе страны обязуются оказывать взаимную поддержку всеми доступными и законными методами, если возникнет угроза суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.