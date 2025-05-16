Министры обороны РФ в Белоруссии обсудил предстоящие учения «Запад-2025»

Белоусов также напомнил о масштабных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил признательность за подвиги предков Хренина, отметив, что подготовлена подборка архивных материалов о их боевом пути. В завершение встречи российский министр передал белорусскому коллеге фолиант с архивными документами о его предках.