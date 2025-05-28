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Вольфович рассказал о причинах переноса места проведения учений «Запад-2025»

Ведомости

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал «Ведомостям» о причинах переноса места проведения учений «Запад-2025» подальше от западной границы.

По его словам, Белоруссия не могла самостоятельно принять такое решение. Это было согласовано с представителями России, исходя из нынешней геополитической обстановки.

«Учения носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для других государств. Но, чтобы не давать повод Западу для критики или возможность нас упрекнуть в чем-то, они просто будут проводиться дальше от границ Республики Беларусь, на полигонах, которые находятся в глубине нашей страны», – рассказал Вольфович.

Он также отметил, что недавно Польша заявила о проведении собственных масштабных учений в противовес «Западу». С точки зрения Варшавы, их маневры якобы не угрожают ни России, ни Белоруссии. При этом госсекретарь подчеркнул, что только на территории Европы сейчас проходит около 18 военных учений.

«Мы делаем миролюбивый шаг. Посыл о том, что ни Россия, ни Беларусь не рассматривают Польшу или страны Прибалтики как плацдарм для захвата. У нас нет никаких интересов, в которых нас упрекают, – что закончится спецоперация и Россия развяжет военные действия против Польши и стран Прибалтики», – заявил Вольфович.

Говоря о причинах начала спецоперации, он акцентировал внимание на необходимости защиты русскоязычного населения Донецка и Луганска. По его словам, если бы русские люди на этих территориях не подвергались угнетению, не было бы и самой операции. Но никто не хочет смотреть на первопричины. Все говорят о территориальной целостности, но забывают о правах людей.

28 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что ключевые этапы учений «Запад-2025» будут перенесены вглубь страны, а их масштаб будет снижен. Тренировка будет направлена на отработку совместных действий по отражению потенциальной агрессии против Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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