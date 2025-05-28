Вольфович рассказал о причинах переноса места проведения учений «Запад-2025»

Говоря о причинах начала спецоперации, он акцентировал внимание на необходимости защиты русскоязычного населения Донецка и Луганска. По его словам, если бы русские люди на этих территориях не подвергались угнетению, не было бы и самой операции. Но никто не хочет смотреть на первопричины. Все говорят о территориальной целостности, но забывают о правах людей.