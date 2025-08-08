Daily Mail: Гренада отказалась присягать Карлу III

Карл III был официально провозглашен королем Великобритании 10 сентября 2022 г. в возрасте 74 года. Это произошло после смерти его матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября того же года в возрасте 96 лет. Карл III стал 40-м по счету монархом и самым пожилым в момент наследования короны.