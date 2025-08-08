CBS: Путин передал орден Ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб на Украине

6 августа в Кремле прошли переговоры Путина с Уиткоффом. Они продлились три часа, стороны положительно оценили беседу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном. Вечером в тот же день появилась информация о возможной личной встрече Путина и президента США Дональда Трампа.