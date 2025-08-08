Газета
Главная / Политика /

CBS: Путин передал орден Ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин передал спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу советскую медаль «Орден Ленина» для вручения заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, 21-летний сын Галлине Майкл Глосс погиб на Украине весной 2024 г. Он подписал контракт с Минобороны России и принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил РФ.

6 августа в Кремле прошли переговоры Путина с Уиткоффом. Они продлились три часа, стороны положительно оценили беседу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном. Вечером в тот же день появилась информация о возможной личной встрече Путина и президента США Дональда Трампа.

7 августа Ушаков подтвердил эту информацию. Он рассказал, что стороны согласовали проведение встречи лидеров в ближайшие дни. Точное место и дата пока не назывались.

