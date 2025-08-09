Рекомендации гражданам не посещать Израиль сняты
Рекомендации российским гражданам не посещать Израиль сняты на фоне относительной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов.
Дипломат добавил, что россиянам, находящимся в Израиле, рекомендуется избегать посещения районов, которые граничат с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа.
В середине июня произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Тогда израильские военные атаковали иранские ядерные объекты. Тегеран совершил ответные удары по территории еврейского государства. Регулярные обстрелы прекратились после объявления о прекращении огня 24 июня.
Бои парализовали стабильные маршруты через Ближний Восток. По данным Ассоциации туроператоров России, потери, которые понесли российские туроператоры из-за конфликта Израиля и Ирана, составили как минимум 300 млн руб.
3 июля посольство России в Израиле сообщило, что граждане могут посещать еврейское государство в связи с относительной стабилизацией ситуации. Диппредставительство рекомендовало выполнять указания израильских властей до полной нормализации обстановки.