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Посольство России заявило о стабилизации ситуации в Израиле

Ведомости

Россияне могут посещать Израиль в связи с «относительной стабилизацией ситуации». Об этом заявили в посольстве РФ в Тель-Авиве.

«В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля», – говорится в сообщении.

При этом диппредставительство призвало россиянам в Израиле избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном и сектором Газа. В посольстве рекомендовали выполнять указания израильских властей до полной нормализации обстановки.

В середине июня произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Тогда Тель-Авив атаковал ядерные объекты Тегерана. Иран совершил ответные удары по территории еврейского государства. Регулярные обстрелы прекратились после объявления о прекращении огня 24 июня.

Боевые действия парализовали стабильные маршруты через Ближний Восток. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что потери, которые понесли российские туроператоры из-за конфликта Израиля и Ирана, составили не менее 300 млн руб. В сумму входит повторная оплата билетов, размещение в отелях, трансферы, возврат средств за аннулированные туры. 

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