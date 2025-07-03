Посольство России заявило о стабилизации ситуации в Израиле

Боевые действия парализовали стабильные маршруты через Ближний Восток. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что потери, которые понесли российские туроператоры из-за конфликта Израиля и Ирана, составили не менее 300 млн руб. В сумму входит повторная оплата билетов, размещение в отелях, трансферы, возврат средств за аннулированные туры.