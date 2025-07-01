Туроператоры РФ из-за конфликта Израиля и Ирана потеряли до 300 млн рублей

В сообщении говорится, что десятки отмененных авиарейсов затронули около 7000 организованных туристов. В общей сложности в период с 13 по 22 июня авиакомпании отменили более 70 рейсов между Россией и ОАЭ. Общее количество всех пассажиров этих рейсов, по оценке аналитиков АТОР, составило около 14 000 человек, 50% из которых – туристы, клиенты туроператоров, в том числе направлявшиеся транзитом в страны Южной Азии.