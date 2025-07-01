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Туроператоры РФ из-за конфликта Израиля и Ирана потеряли до 300 млн рублей

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По предварительным данным, потери, которые понесли российские туроператоры из-за конфликта Израиля и Ирана, составили не менее 300 млн руб. В сумму входит повторная оплата билетов, размещение в отелях, трансферы, возврат средств за аннулированные туры. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении говорится, что десятки отмененных авиарейсов затронули около 7000 организованных туристов. В общей сложности в период с 13 по 22 июня авиакомпании отменили более 70 рейсов между Россией и ОАЭ. Общее количество всех пассажиров этих рейсов, по оценке аналитиков АТОР, составило около 14 000 человек, 50% из которых – туристы, клиенты туроператоров, в том числе направлявшиеся транзитом в страны Южной Азии.

По данным АТОР, в период военных действий между Ираном и Израилем более 15 крупных федеральных туроператоров перешли на круглосуточный режим работы. В связи с закрытием воздушного коридора над Ираном авиакомпании изменяли маршруты с учетом облета. Это увеличивало время и в ряде случаев создавало потребность дозаправки самолетов. Из соображений безопасности и отсутствия рентабельности некоторых рейсов перелеты массово отменялись.

Доля аннулированных туров на ближайшие даты у туроператоров – членов АТОР, работающих на ближневосточных направлениях, составила около 10–15%, говорится в сообщении ассоциации. Многие туристы перенесли даты вылетов на середину – конец июля.

«Считаем, что это достаточное основание для адекватных мер поддержки – например, снижения взносов в фонды персональной ответственности, чтобы сохранить оборотные средства туроператоров», – считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.

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