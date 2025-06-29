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Иран продлил запрет на полеты на севере, западе и юге страны

Ведомости

Запрет на внутренние и международные полеты на севере, западе и юге Ирана продлен до 30 июня, сообщил министр дорог и городского развития республики Маджид Ахван.

«Отмена внутренних и международных рейсов продлена на севере, юге и западе страны до 14:00 (13:30 мск) завтрашнего дня», – приводит его слова агентство Mehr (цитата по ТАСС).

Иран ранее на этой неделе вновь открыл свое воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной областью страны и частично – над западной. На фоне возобновления полетов Turkish Airlines сообщила, что с 30 июня продолжит выполнять рейсы в Мешхед, второй по численности населения город Ирана.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Ураглу также подтвердил частичное восстановление полетов между Стамбулом и Мешхедом, пишет Tehran Times. По его словам, воздушное пространство над Западным Ираном остается закрытым, а Анкара пытается вернуть 11 турецких самолетов, которые остаются в Иране и Ираке.

Небо над Ираном было закрыто с 13 июня, когда Израиль атаковал территорию соседней страны, а республика приступила к ответным ударам. 25 июня воздушное пространство было открыто частично на фоне прекращения огня.

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