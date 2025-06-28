Иран открыл воздушное пространство над двумя частями страны
Иран вновь открыл свое воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной областью страны и частично – над западной, сообщает Noor News.
Воздушное пространство открыто в соответствии с решением координационного комитета организации гражданской авиации и из соображений безопасности, пишет также ТАСС со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития Ирана Маджида Ахвана.
В республике на этой неделе сообщали, что воздушное пространство Ирана останется закрытым до 27 июня. Небо над Ираном было закрыто с 13 июня, когда Израиль атаковал территорию соседней страны, а республика приступила к ответным ударам. 25 июня воздушное пространство было открыто частично на фоне прекращения огня.
Сообщалось, что аэропорты возобновят работу, а внутренние и международные рейсы в некоторых частях Ирана вновь будут выполняться.