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Иран открыл воздушное пространство над двумя частями страны

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Иран вновь открыл свое воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной областью страны и частично – над западной, сообщает Noor News. 

Воздушное пространство открыто в соответствии с решением координационного комитета организации гражданской авиации и из соображений безопасности, пишет также ТАСС со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития Ирана Маджида Ахвана.

В республике на этой неделе сообщали, что воздушное пространство Ирана останется закрытым до 27 июня. Небо над Ираном было закрыто с 13 июня, когда Израиль атаковал территорию соседней страны, а республика приступила к ответным ударам. 25 июня воздушное пространство было открыто частично на фоне прекращения огня.

Сообщалось, что аэропорты возобновят работу, а внутренние и международные рейсы в некоторых частях Ирана вновь будут выполняться.

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