Иран открыл воздушное пространство над двумя частями страны

В республике на этой неделе сообщали, что воздушное пространство Ирана останется закрытым до 27 июня. Небо над Ираном было закрыто с 13 июня, когда Израиль атаковал территорию соседней страны, а республика приступила к ответным ударам. 25 июня воздушное пространство было открыто частично на фоне прекращения огня.