Главная / Политика /

Британия организует встречу советников по нацбезопасности из ЕС, США и Украины

Стармер и Зеленский считают эту встречу важнейшей для обсуждения прогресса в решении украинского конфликта
Ведомости

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины 9 августа, сообщил офис британского премьер-министра Кира Стармера.

Утром 9 августа Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которая состоится сегодня под председательством министра иностранных дел Великобритании и вице-президента США», – говорится в сообщении.

Стармер и Зеленский считают эту встречу важнейшей для обсуждения прогресса на пути решения конфликта России и Украины. Лидеры сошлись на мнении, что необходимо оказывать давление на Москву. Стармер завершил телефонный разговор словами о поддержке Киева.

7 августа председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с Зеленским, стороны обсудили события последних дней и «следующие шаги на пути к миру». Фон дер Ляйен сказала, что Европа «полностью поддерживает» Украину и продолжит играть активную роль в обеспечении «справедливого и прочного мира».

Сейчас идет подготовка к переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Возможна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского, но российский президент заявил, что до нее «пока далеко». Европу на эти мероприятия не пригласили.

