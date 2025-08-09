WSJ: Украина и Европа представили свой план завершения конфликта Москвы и Киева
Украина и Европа представили свой план завершения украинско-российского конфликта, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
Стороны предлагают первостепенно достичь прекращения огня и только после этого начать обсуждение территорий. Кроме того, издание пишет, что по плану Украины и Европы обмен территориями с Россией может быть только на взаимной основе.
Согласно материалу издания, в разработке плана приняли участие правительства Великобритании, Германии и Франции. Они хотят «провести вместе с Украиной общую красную линию» для потенциальных переговоров.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что от США поступило предложение, которое российская сторона считает приемлемым касаемо конфликта с Украиной. Об этом было сказано после визита спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа в Москву 6 августа.
Financial Times писала, что Зеленский встревожен будущей встречей президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Перспектива обсуждения конфликта за закрытыми дверями вызвала в Киеве глубокую обеспокоенность тем, что будущее Украины может быть решено без ее участия. Именно поэтому украинский лидер вместе с европейскими лидерами сформулировал единую позицию, чтобы противодействовать «закулисным сделкам».
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске 15 августа Путина и Трампа.