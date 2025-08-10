NYT: Лондон втайне разработал план план по конфликту Израиля и Палестины

Последние месяцы в Газе происходит гуманитарная катастрофа. В интернете распространяются видео с голодающими жителями анклава, а от голода умерли 197 человек, в том числе 96 детей, сообщали в минздраве Газы. На фоне этого европейские страны выступили с осуждением Израиля.