NYT: Лондон втайне разработал план план по конфликту Израиля и Палестины
Великобритания разработала план по разрешению палестино-израильского конфликта. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух европейских чиновников.
План состоит из восьми пунктов. Он разрабатывался втайне последние шесть месяцев и был представлен европейским странам 29 июля советником премьер-министр Великобритании по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом.
«Пауэлл был одним из авторов “Соглашения Страстной пятницы” (также известно как Белфастское соглашение – “Ведомости”), положившего конец многолетнему кровавому конфликту в Северной Ирландии, и с тех пор выступал консультантом по урегулированию нескольких конфликтов», – отмечает NYT.
Вскоре после представления плана 22 арабские страны на конференции ООН подписали декларацию, которая впервые включала требование Лиги арабских государств (ЛАГ) к палестинской группировке «Хамас» разоружиться и отказаться от власти в секторе Газа.
Последние месяцы в Газе происходит гуманитарная катастрофа. В интернете распространяются видео с голодающими жителями анклава, а от голода умерли 197 человек, в том числе 96 детей, сообщали в минздраве Газы. На фоне этого европейские страны выступили с осуждением Израиля.
24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение. Намерение признать Палестину высказывал и Лондон, но пока не предпринял четких шагов.
В канцелярии премьер-министра Великобритании заявили в конце июля, что британские власти признают Палестину в случае продолжения израильской операции в Газе. Вместе с тем, Великобритания пообещала доставить гумпомощь по воздуху вместе с Иорданией и эвакуировать раненых детей из Газы в британские больницы.