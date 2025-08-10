Постпред США при НАТО сообщил о диалоге РФ и Украины по обмену территориями
Москва и Киев обсуждают возможность обмена территориями для урегулирования конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью CNN.
«Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями и какие этом будут территории», – сказал он.
The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников 9 августа писала, что Украина и Европа представили свой план завершения украинско-российского конфликта. По данным газеты, по плану Украины и Европы обмен территориями с Россией может быть только на взаимной основе.
11 февраля в интервью британской газете The Guardian президент Украины Владимир Зеленский сказал, что при старте переговорного процесса между Москвой и Киевом он предложит российским властям обменяться территориями. При этом тогда Киев контролировал небольшую часть приграничной территории Курской области. В апреле армия РФ завершила операцию по возвращению под контроль Курской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявляла, что Зеленский своим заявлением о готовности обменяться территориями пытается отвлечь внимание от провалов на фронте.