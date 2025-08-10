Полянский назвал оккупацию Газы нарушением международного права
Решение израильских властей оккупировать Газу нарушает международное право. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности организации.
Подобные шаги демонстрируют открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями СБ ООН, отметил он. По его словам, план ввода войск с целью разгрома движения «Хамас» и установления тотального контроля над территорией наносит серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.
4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство страны заявили о намерении оккупировать Газу. Вечером 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль всей территории города Газа.