Полянский назвал оккупацию Газы нарушением международного права

Подобные шаги демонстрируют открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями СБ ООН, отметил он. По его словам, план ввода войск с целью разгрома движения «Хамас» и установления тотального контроля над территорией наносит серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.