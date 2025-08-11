Газета
Австралия объявила о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН

Ведомости

Австралия намерена признать Палестину государством на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе, выступая перед журналистами в парламенте Канберры после заседания кабинета министров. Его слова публикует Bloomberg.

По словам главы правительства, такое решение является «лучшей надеждой человечества» на разрыв порочного круга насилия на Ближнем Востоке и прекращение конфликта, страданий и голода в секторе Газа.

«Наше правительство ясно дало понять, что террористам из "Хамаса" не будет места в любом будущем палестинском государстве», – подчеркнул Альбанезе.

Правительство Новой Зеландии заявило, что рассматривает возможность признания государства Палестина, но официальное решение будет принято в сентябре, пишет Bloomberg,

«Некоторые из близких партнеров Новой Зеландии решили признать палестинское государство, а некоторые – нет, – заявил министр иностранных дел Уинстон Питерс. - В конечном счете у Новой Зеландии независимая внешняя политика, и в этом вопросе мы намерены тщательно все обдумать, а затем действовать в соответствии с принципами, ценностями и национальными интересами Новой Зеландии».

По словам Питерса, это был непростой, неоднозначный вопрос, по которому в правительстве существовали «самые разные, но твердые убеждения». Кабинет министров примет официальное решение в следующем месяце, а Питерс «представит подход правительства к этому вопросу» в ООН в конце сентября.

10 августа восемь стран Европы – Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения и Испания – выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа. В совместном заявлении министры иностранных дел осудили намерения Тель-Авива усилить военное наступление, отметив, что это усугубит гуманитарный кризис, поставит под угрозу жизни израильских заложников и приведет к «неприемлемо высокому числу жертв».

8 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует признавать палестинское государство. Он отметил, что в регионе отсутствует функциональное правительство, а президент США Дональд Трамп дал понять: признание Палестины стало бы «наградой «Хамасу».

