МИД: решение по РСМД оказало отрезвляющий эффект на Запад
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что объявление Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) оказало на Запад «отрезвляющее» воздействие.
По его словам, глухая и невнятная публичная реакция на объявление РФ обратила на себя внимание.
«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место», – сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о реакции западных стран.
До этого Рябков сообщал, что во время действия моратория Россия не прекращала разработку ракет средней и меньшей дальности, хотя и не размещала их. По словам дипломата, за это время удалось сформировать «достаточно солидный арсенал».
4 августа МИД России объявил, что страна больше не считает себя связанной мораторием на размещение наземных РСМД, объяснив это исчезновением условий для сохранения самоограничений на фоне действий Запада.