FT: стратегия отказа от уступки территорий со стороны Украины нереалистична
Стратегия Украины и ее сторонников о невозможности уступки территорий при заключении мирного соглашения нереалистична в нынешних условиях. Об этом пишет Financial Times (FT).
Аналитические данные свидетельствуют о том, что Украина проигрывает на поле боя, а также «проблема с людскими ресурсами на линии фронта становится все более острой», сообщает обозреватель газеты Гидеон Рахман.
«Рассматривая будущее Украины в более широком смысле, ключевые европейские правительства понимают, что спор не может сводиться исключительно к территориальному вопросу», – отметил он.
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью CNN сообщил, что Москва и Киев обсуждают возможность обмена территориями для урегулирования конфликта. «Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями и какие это будут территории», – сказал он.
The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников 9 августа писала, что Украина и Европа представили свой план завершения украинско-российского конфликта. По данным газеты, по плану Украины и Европы обмен территориями с Россией может быть только на взаимной основе.