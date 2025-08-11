FT: стратегия отказа от уступки территорий со стороны Украины нереалистична

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью CNN сообщил, что Москва и Киев обсуждают возможность обмена территориями для урегулирования конфликта. «Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями и какие это будут территории», – сказал он.